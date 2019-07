Vertenza Ladisa, Filcams Cgil Genova: «Revocate le multe alle lavoratrici»

Genova - Questa mattina si è svolto, presso gli uffici del Comune di Genova, un incontro tra la Filcams Cgil di Genova, l'assessorato competente e i vertici Ladisa.



Mobilitazioni - «L'azienda, che per il Comune di Genova si occupa di ristorazione scolastica, aveva scaricato su due dipendenti le multe ricevute dall'Amministrazione per alcune inadempienze. Dopo una serie di mobilitazioni e grazie al coinvolgimento dei capo gruppo, nell'incontro di oggi, si è arrivati alla risoluzione della vertenza con il ritiro delle multe da parte di Ladisa alle dipendenti e con la restituzione di quanto già addebitato - ha spiegato la Filcams Cgil Genova - Ringraziamo tutte le lavoratrici che hanno mostrato in questi mesi la propria solidarietà alle colleghe e all'azione sindacale».



Sanzioni - «Con questa vertenza abbiamo rivendicato e sancito un principio fondamentale che non tutela solo le due lavoratrici interessate alla vertenza, ma tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore: non si possono scaricare le sanzioni che le committenze effettuano alle aziende sulla schiena di chi lavora».