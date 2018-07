Vertenza Maugeri: approvato un Ordine del Giorno in Consiglio Regionale

Genova - «A seguito dell'audizione in Consiglio Regionale, abbiamo ottenuto l'approvazione all'unanimità dell'Ordine del Giorno riguardante il servizio mensa gestito da Cir Food dell'istituto Maugeri e le ricadute sul Centro produzione pasti di Pontedecimo, che impegna il Presidente e la Giunta, con assunzione di responsabilità esplicitata dall'assessore alla sanità Sonia Viale davanti alle lavoratrici, ad attivarsi immediatamente nei confronti dei vertici dell'Istituto Maugeri e di Cir Food al fine di verificare il recupero dei tagli occupazionali, assicurando i diritti dei dipendenti e al contempo l'efficienza del servizio mensa»: lo ha spiegato la Filcmas Cgil tramite una nota.



Pasti - «La situazione, denunciata dalla Filcams Cgil di Genova oggi in Consiglio e nei giorni scorsi in presidio, coinvolge anche il Centro produzione pasti di Pontedecimo che serve, oltre al Maugeri, almeno il 70% delle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del territorio attraverso la veicolazione dei pasti. Lo stato di agitazione resta aperto su entrambi i fronti. Chiediamo un passo indietro di Cir Food sui tagli al Maugeri di Nervi e il rinforzo del personale sul Centro Cottura a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e a tutela della qualità del servizio all'interno delle nostre strutture sanitarie territoriali gestito dalla Cooperativa Cir Food.

Ci auguriamo che l'impegno istituzionale ottenuto oggi, possa contribuire incisivamente sulla risoluzione delle vertenze in atto. Domani, 11 luglio, saremo di nuovo in presidio davanti all'istituto di Nervi», ha concluso.