Vesima, muro abusivo sequestrato dalla Guardia Costiera

Genova - Un muro abusivo in cemento armato sulla sponda di ponente alla foce del torrente Vesima è stato sequestrato dagli uomini della Guardia Costiera perchè realizzato in assenza delle autorizzazioni demaniali, edilizie e paesaggistiche



Cemento - Durante i recenti consueti sopralluoghi lungo tutto il litorale i militari della Capitaneria di porto di Genova hanno trovato un muro in cemento armato di circa 5 metri, realizzato sulla sponda di ponente del torrente Vesima, in prossimità dello sbocco in mare.



Autorizzazioni - I militari, a seguito delle consuete verifiche ispettive e a puntuali misurazioni tecniche, svolte insieme ai funzionari del Comune di Genova per verificare la reale situazione autorizzativa dell'opera, hanno scoperto che il muro in questione, era privo delle autorizzazioni demaniali, paesaggistiche e di edilizia disposte dalle normative in vigore. La Guardia Costiera dopo aver identificato e deferito all'Autorità Giudiziaria il soggetto esecutore dell'opera, poneva sotto sequestro il manufatto costruito senza i necessari permessi.