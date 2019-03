Via Albareto riaperta nel doppio senso di marcia

Genova - Da questa mattina alle 10 è stato ripristinato il doppio senso di circolazione in via Albareto; sono stati riattivati i semafori sull’intersezione via Puccini/via Hermada e lungo via Albareto ed è stata ripristinata la regolamentazione a rotatoria dell’intersezione via Siffredi/via Albareto.



«Un grande risultato ottenuto grazie alla perfetta collaborazione dei tecnici della #mobilità, della Polizia Municipale e di Ater», ha dichiarato su Facebook l'assessore alla mobilità Stefano Balleari