Via Balbi ci riprova: via i graffiti dai palazzi storici

Genova - Nella giornata di ieri si è iniziato "dare una ripulita" ad alcuni muri della celebre via genovese, sede di alcuni fra i più bei Palazzi dei Rolli genovesi - alcuni dei quali ospiti di facoltà umanistiche e sociali - e non solo.



Pulizia - Da anni scritte e murales fatti con bombolette spray e affini fanno capolino sulle facciate di edifici storici. Spesso si è cercato di ripulirle, quantomeno per conferire alla via il decoro che le spetta, ma in qualche modo le scritte "tornavano" sempre. Speriamo questa sia la volta buona.