Via Cadorna, 20enne investito mentre attraversa la strada: in corso accertamenti

Genova - Brutto incidente in via Cadorna, nei pressi di piazza della Vittoria, dove nel tardo pomeriggio di ieri un giovane di circa 20 anni è stato investito mentre attraversava la strada sia da un'auto che da una moto.



Il sinistro - Il giovane è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, che - dopo averlo stabilizzato in loco - ha provveduto a portarlo al Galliera per le cure del caso. Immediato anche l'intervento degli agenti della municipale, che al momento Nell'incidente sono coinvolte una moto e una macchina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della municipale, che al momento sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente e capire chi abbia colpito per primo il pedone.