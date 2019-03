Genova - Vigili del fuoco in azione all'inizio di via Cairoli, dove una persiana pericolante si è staccata dai cardini a causa del forte vento che sta spirando in queste ore su Genova.



Fortunatamente la persiana non è caduta grazie al pronto intervento dei dipendenti dell'ufficio da cui si è staccata, i quali si sono immediatamente prodigati per tenerla su in attesa dei pompieri.