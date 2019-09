Via Gianelli, doppio arresto in serata: mentre arrestano un ladro si accorgono dell´altro

Genova - Ieri sera la Polizia di Stato ha arrestato - sempre in via Gianelli - un senegalese di 45 anni per il reato di furto ed un italiano di 19 anni per rapina impropria.



Il doppio arresto - Pare che il 45enne, dopo aver rubato ad una giovane genovese la borsetta, si sia subito dato alla fuga: pensando di aver fatto perdere le sue tracce si è fermato per rovistare all’interno della borsa per poi lanciarla dentro un cassonetto. L’uomo però non si è accorto che alcuni amici della ragazza lo avevano seguito. La vittima nel frattempo ha chiamato la Polizia comunicando agli agenti che all’interno della sua borsa vi erano effetti personali, 20 euro ed una monetina straniera da un Penny. Gli operatori intervenuti hanno subito bloccato il 45enne trovandolo proprio in possesso sia dei 20 euro che del Penny.

Gli agenti a quel punto hanno fatto salire in macchina il ladro, ma sono stati attirati dalle urla di un genovese che stava inseguendo il 19enne che lo aveva poco prima rapinato del cellulare.

Immediatamente i poliziotti, dopo aver messo in sicurezza il ladro, si sono lanciati all’inseguimento del rapinatore bloccandolo ancora in possesso del cellulare. I due poliziotti, in un colpo solo, sono riusciti così a trarre in arresto i due soggetti per due reati diversi.

Il 45enne ed il 19enne, entrambi con precedenti di Polizia, saranno processati per direttissima nella mattinata odierna.