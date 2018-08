Il rogo è stato prontamente spento dai vigili del fuoco

Genova - Incendio in un appartamento in via Gramsci: in fiamme sono finiti alcuni sacchi della lavanderia lasciati nelle scale al quarto piano. E’ successo intorno alle 15.30.



Intervento - Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che in poco tempo hanno provveduto a spegnere il rogo e a evacuare il fumo dal vano scale. Non ci sono state persone ferite. Sono in corso le indagini da parte del Nucleo Investigativo antincendio per fare luce sull’accaduto.