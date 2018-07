Via i parcheggi per i 70 anni di Costa, ma c´è l´alternativa

Balleari: «Soluzione studiata ad hoc per non penalizzare i moltissimi genovesi»

Genova - «Nessuna preoccupazione fra gli scooteristi genovesi. I parcheggi dedicati alle due ruote di via Dante e via Vernazza, momentaneamente soppressi per l’allestimento dell’attesissimo Costa Zena Festival di sabato 7 luglio, sono stati rimpiazzati da una sessantina di stalli provvisori delimitati sul lato destro di via XII Ottobre nel tratto compreso fra l’attraversamento pedonale e i contenitori dell’Amiu»: a spiegare questa scelta è Stefano Balleari, vicesindaco e assessore alla viabilità.



Durata - «Abbiamo cercato di riequilibrare in fase temporanea i posti moto soppressi per consentire lo svolgimento di un evento particolarmente importante che vede Genova protagonista. Non volevamo però penalizzare i tanti cittadini che utilizzano moto e scooter. Così abbiamo ideato questa soluzione per offrire altrettanti parcheggi che saranno ben delimitati e visibili pur non essendo segnalati da dispendiose tracciature evitate in considerazione della breve durata dell’evento».