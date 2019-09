Via Mogadiscio, salta un tombino e la fogna si riversa in strada: una domenica da dimenticare

Genova - Una domenica da dimenticare quella vissuta ieri in via Mogadiscio, dove - a causa dell'esplosione di un tombino delle acque nere - la strada è rimasta per parecchie ore ricoperta di un vero e proprio fiume melmoso in piena.



Il danno - La rottura della fognatura ha causato notevoli problemi: fino a ieri mattina, infatti, il tombino risultava coperto dall’asfalto, ma al momento della fuoriuscita la protezione è venuta meno, causando non pochi disagi - sia in termini di odore che di circolazione - a chiunque attraversasse la via per andare verso Genova o a Sant'Eusebio.