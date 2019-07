Via Montaldo, grave scontro auto-moto: traffico interrotto in serata

Genova - Nella serata di ieri la parte bassa di via Montaldo - quella sita nei pressi di via Bobbia - è stata teatro di un grave incidente, che ha visto coinvolte una macchina e una moto.



Il sinistro - A quanto pare i due veicoli - per cause ancora in fase di definizione - si sarebbero scontrati, ma la dinamica dell'incidente risulta al momento incerta. Immediato l'intervento del 118 e della Polizia Municipale, per la cui messa in atto si è reso necessario anche interdire il traffico veicolare per qualche decina di minuti.