Genova - Alba di bravate quella di ieri per un 21enne genovese che alle prime luci del mattino ha pensato bene di mettersi a prendere a calci alcuni motorini parcheggiati in via Rimassa, alla Foce.



L'intervento - Purtroppo per lui, però, poco dopo il suo show è sopraggiunta sul posto una pattuglia dei Carabinieri, che lo hanno sorpreso mentre ancora si aggirava nei pressi delle moto cadute cercando di buttarne giù altre: per queste ragioni, il giovane è stato quindi identificato e denunciato.