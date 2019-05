Via Roma interdetta, ecco il nuovo percorso dei bus

Genova - Amt informa che, a seguito della chiusura al transito veicolare di via Roma in occasione delle celebrazioni della “Festa della Repubblica”, domenica 2 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 le linee 18, 18/, 20, 34, 35, 35/, 36, 37, 39, 40 e Volabus modificheranno il percorso come di seguito indicato.



Linee 18, 18/, 20, 36, 39, 40 e Volabus

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.



Linea 34

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per piazza Portello, piazza Corvetto, dove riprenderanno regolare percorso.



Linee 35 e 35/

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: percorso regolare.



Linea 37

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di via Dante, proseguiranno per via XX Settembre, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.