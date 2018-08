Via Siffredi chiusa al traffico, viabilità modificata nella notte per l´abbattimento di un viadotto

Partire con anticipo potrebbe essere fondamentale a evitare il traffico

Genova - Tra giovedì 2 e venerdì 3 agosto verrà messo in atto il cantiere dovuto all’abbattimento della rampa che consentirà di collegare direttamente lo svincolo autostradale di Genova Aeroporto con la strada Guido Rossa.



L'abbattimento del viadotto - Per consentire tutte le operazioni del caso, dalle 20.00 di giovedì 2 alle 06.00 di venerdì 3 agosto il traffico in via Siffredi sarà completamente interrotto sia ai mezzi privati che a quelli AMT (nel tratto compreso tra Piazza Savio e la rotatoria di via Albaretto) Il cantiere sarà gestito sia dalla Polizia municipale che da Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia. «Abbiamo messo a sistema tutte le precauzioni possibili per garantire la sicurezza dei cittadini» afferma l'assessore alla Mobilità del Comune di Genova Stefano Balleari, che aggiunge: «per ovviare al problema a suo tempo avevamo chiesto la gratuità del tratto autostradale compreso tra Genova Ovest e Genova Aeroporto, ma al momento non ci è stata data ancora risposta». Per questa ragione, il piano di viabilità studiato comporterà che tutti i veicoli diretti da ponente a levante dovranno prendere la rampa che porta all’aeroporto, dunque inserirsi nella rotonda e prendere la rampa nord aperta in direzione levante. I veicoli privati e i mezzi pesanti che vengono da levante e vanno verso ponente, invece, dovranno prendere l’autostrada o proseguire lungo la viabilità ordinaria tramite via Perlasca e via Borzoli. Chi arriva dall’uscita di Genova Aeroporto e va verso ponente continuerà a fare sostanzialmente la stessa strada, mentre chi viaggia in direzione centro dovrà arrivare alla rotatoria e seguire il flusso diretto a levante.

Per quel che concerne i mezzi pubblici, nel percorso ponente-levante prenderanno anch’essi la rampa in direzione aeroporto – analogamente al percorso seguito dai mezzi privati –, dunque si inseriranno nella rotatoria e raggiungeranno la rampa in direzione levante. Nel caso dei percorsi levante-ponente, invece, i mezzi AMT troveranno un presidio di polizia stradale che chiude la rampa all’altezza di piazza Savio, faranno un tratto sostanzialmente contromano e proseguiranno facendo il percorso del 5. I presidi di polizia stradale in questo caso saranno 3: uno in piazza Savio, uno in cima alla rampa e un altro nel pressi dell'uscita dell'autostrada.

Per i mezzi di soccorso è stato ottenuta – con grande disponibilità da parte di Ilva – l’apertura presidiata dei due varchi e il transito attraverso delle aree Ilva.



I lavori - L'intervento consisterà sostanzialmente nella demolizione del viadotto sovrastante via Siffredi. A partire dalle 20.00 di giovedì 2 agosto il tratto tra piazza savio e via albaretto verrà fisicamente chiusa e verrà allestita la segnaletica. La demolizione partirà dalla campata centrale del viadotto, poi si passerà a quella lato monte. Successivamente si provvederà alla rimozione dei detriti e alle 06.00 di venerdì 3 la strada verrà riaperta - magari inizialmente a senso unico alternato, ma sostanzialmente tutto ricomincerà a funzionare come da norma. Discorso diverso per via Pionieri, che sarà aperta al traffico solo dalle 10.00.

Nella giornata successiva verranno effettuate le dovute operazioni di pulizia del tratto stradale, mentre la terza campata (quella lato mare, verso la ferrovia) verrà demolita nella notte tra le 22.00 di sabato 4 e le 08.00 di venerdì 5 agosto. Anche in questo caso, le modalità saranno le stesse, ma verrà chiusa solamente la corsia lato mare di via Siffredi.

«Nel tratto di via Erzelli che verrà chiuso» ricorda infine l'assessore Balleari «sono presenti anche 7 abitazioni, ma è stato concesso agli abitanti che nella notte tra il 2 e il 3 agosto un’autoambulanza sia posizionata esattamente sotto le case, così da permettere eventualmente loro di muoversi da casa».