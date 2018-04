Pittori all'opera davanti ai tanti turisti che hanno scelto Genova per il ponte del 1 maggio

Genova - Pittori all’opera davanti a numerosi turisti: sta succedendo in via XXV Aprile e via Roma, che fino alle 22 resteranno pedonalizzate e utilizzate dagli artisti per creare ed esporre le loro opere.



Passeggio - Tra Euroflora e le iniziative correlate a questa manifestazione sono migliaia le presenze in città in questo lungo ponte a cavallo di aprile e maggio. Sul fronte meteorologico nessuna possibile lamentela: la giornata è calda e parzialmente soleggiata, qualche nuvola in più potrebbe arrivare, secondo le previsioni, nella seconda parte del pomeriggio