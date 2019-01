Viabilità, i vigili si fermano per tutta la giornata di domani: weekend di fuoco per il traffico cittadino

Genova - È stato indetto per domani - sabato 12 gennaio - uno sciopero dei vigili, cosa che potrebbe causare non pochi disagi alla viabilità cittadina. Se, infatti, questo genere di manifestazioni rappresenta un problema già in giorni (per così dire) "normali", la questione diventa ancora più preoccupante se si pensa che proprio questo sabato è in programma la partita di Coppa Italia tra la Sampdoria e il Milan.



A braccia incrociate - Già lo scorso 22 dicembre il rischio di un primo sciopero - indetto inizialmente per protestare contro due ordini di servizio, uno relativo ai cambi turno e l'altro agli straordinari - era stato scongiurato dall'intervento del prefetto Fiamma Spena, ma questa volta i sindacati non sembrano aver intenzione di cedere, tutt'altro: arrivano anche presentare un esposto in Procura e all’Ispettorato del Lavoro. Tra le varie motivazione che hanno portato a indire questa seconda (e, alla fine, unica) tranche di proteste anche il cosiddetto "lavoro in solitaria" nelle postazioni chiavi del post crollo ponte Morandi, dovuto alla decisione di ridurre da due agenti a uno solo per i controlli in punti cardine via 30 Giugno, corso Perrone e via della Superba.