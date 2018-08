Viabilità, potenziata la metropolitana

I treni passeranno da quattro a cinque nell'ora di punta (7.30/9)

Genova - Il Vicesindaco e Assessore alla mobilità Stefano Balleari e il Direttore Generale di AMT Stefano Pesci, al termine di un sopralluogo effettuato in data odierna in metropolitana, verificato il livello elevato di domanda che si registra già dalle prime ore del mattino, hanno deciso da domani di aumentare il numero di treni in servizio, portandolo da 4 a 5 nell'ora di punta (7.30/9.00); da mercoledì di estendere il servizio diurno della metropolitana anticipando alle 5.00 del mattino le prime corse e prolungando fino alle 21.30 il servizio giornaliero che pertanto verrà effettuato dalle 5.00 alle 21.30, dal lunedì al sabato, sull'intera rete da Brin a Brignole.



Collegamenti - In virtù di queste nuove decisioni, si aggiornano i provvedimenti sul servizio della metro che saranno in vigore da mercoledì 22 agosto: da domenica a giovedì, dalle ore 21.30 alle ore 5 sarà attivo un collegamento tra Brin e Dinegro con una frequenza di 10 minuti, mentre dalle ore 5 riprenderà il normale servizio diurno;venerdì e sabato il servizio sarà attivo da Brin a Brignole fino all'una di notte e dall'una alle ore 5 funzionerà il collegamento tra Brin e Dinegro con una frequenza di 10 minuti. Dalle ore 5 riprenderà il normale servizio diurno; gratuità della metropolitana nel tratto compreso tra Brin e Dinegro, per tutto il giorno. Stefano Balleari sottolinea ancora una volta lo sforzo eccezionale che sta compiendo AMT «per adeguare progressivamente il proprio servizio alle crescenti esigenze di mobilità pubblica e, in particolare, per garantire continuativamente un collegamento tra la Valpolcevera e il resto della città».



Mezzi - Inoltre, si ricorda che sono attivi i due SERVIZI BUS SPECIALI come servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari: il servizio speciale SPda Principe piazza Acquaverde a Sestri Ponente, via Soliman, con transito, in entrambe le direzioni, dalla stazione FS di Sestri Ponente e dall'Aeroporto Cristoforo Colombo (terminal Arrivi); il servizio speciale BM da Bolzaneto a Brin Metro. Questi servizi sono effettuati dalle ore 6.00 alle ore 20.00. Entrambe le navette sopra indicate sono gratuite. Restano in vigore le limitazioni già attive per le linee bus 7, 8, 9, 63 e 663 che sono attestate a Brin. E', inoltre, attivo un collegamento bus tra via Avio e via Fillak (Campasso).