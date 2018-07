Genova - Via alle linee guida per la gestione delle emergenze legate alla viabilità sulla rete stradale e autostradale elaborate dalla Prefettura con la Polizia Stradale di Genova e della Liguria.



Traffico - L'obiettivo è quello di migliorare la risposta operativa a fronte di possibili criticità dovute all'intensificazione del traffico e in caso di incidenti con ripercussioni sulla regolarità della circolazione. Il documento declina diversi livelli di emergenza, schematizzando per ciascun livello adeguate misure di intervento volte a mitigare i disagi nella circolazione e a tutelare l'incolumità degli utenti della strada. In particolare per le reti autostradali che interessano la provincia di Genova il documento individua una rete di percorsi alternativi fruibili in caso di interdizione al transito di tratti autostradali.