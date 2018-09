Viabilità, si torna a parlare di Gronda: ecco cosa succede

I tecnici di Autostrade per l'Italia stanno portando avanti l'iter dei lavori per la costruzione della Gronda

Genova - Non si sa ancora cosa deciderà il governo sulla concessione alla società Autostrade per l'Italia, con le promesse di revoca da parte del ministro dei Trasporti Toninelli e l'attesa per il processo sul crollo del ponte Morandi.



La società si sta continuando a muovere per l'acquisto di immobili interessati - anche indirettamente - dal tracciato della Gronda, ed effettuando sopralluoghi. Di fatto il progetto potrebbe vacillare se venisse revocata la concessione, poiché l'opera sarebbe un incremento del tratto urbano dell'A10 (di conseguenza in concessione ad Autostrade)