Viadotto Bisagno, viti e bulloni cadono sui tetti delle case sottostanti

Genova - Nei giorni scorsi ha ricominciato a far parlare di sé, e ad oggi purtroppo la preoccupazione continua a crescere: stiamo parlando del tanto chiacchierato Viadotto Bisagno, che - dopo la rottura di un giunto lo scorso 3 luglio e la caduta della guarnizione di un tubo pluviale poco meno di una settimana fa - torna a far preoccupare. È notizia delle ultime ore, infatti, la caduta di viti e bulloni dal ponte su tetti e terrazzi delle abitazioni site nella zona delle Gavette, i cui residenti preoccupati continuano a chiedere alle autorità cittadine un implemento dei controlli per capire - a maggior ragione nel post Morandi - in quale versi effettivamente la struttura.



L'allarme - Secondo Autostrade per l’Italia, il viadotto sarebbe stabile e sicuro, ma dopo Ponte Morandi nessuno riesce più a fidarsi davvero. L'ansia cresce, e non poco: era già cresciuta con la rottura del giunto lo scorso luglio e si era acuita ulteriormente la scorsa settimana con la caduta di calcinacci sul parcheggio delle Gavette. Con il ritrovamento di viti e bulloni su tetti e terrazzi, però, la situazione è peggiorata ulteriormente, creando uno stato di ansia e paura tra i residenti della zona, terrorizzati dal potersi trovare davanti a un "Morandi bis". Nei giorni scorsi Aspi ha proposto di organizzare un incontro pubblico con gli abitanti della zona delle Gavette per dare loro tutte le informazioni necessarie ma al momento non risulta ancora essere stata fissata alcuna data.