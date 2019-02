Videosorveglianza, alla Liguria arrivano 1,69 milioni. Salvini: «È solo il primo passo»

Genova - «Sono in arrivo i fondi per oltre 1.69 milioni di euro per i Comuni della Liguria per la vidosorveglianza, è solo il primo passo»: così in una nota il ministro dell'Interno Matteo Salvini.



Sicurezza - «Avevamo promesso attenzione e maggiore sicurezza alle comunità locali - afferma - Il finanziamento agli impianti di videosorveglianza va in questa direzione e si aggiunge al fondo sicurezza urbana per i grandi centri».



Fenomeni - «In questo modo confermo la nostra determinazione per contrastare tutti i fenomeni di illegalità, dalla microcriminalità alle grandi piazze di spaccio - conclude il ministro - E ora, in vista della bella stagione, stiamo rinnovando l'operazione Spiagge Sicure».