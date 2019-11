Vigili del fuoco morti ad Alessandria, il cordoglio del Pd

Genova - I Gruppi del Partito Democratico della Regione Liguria e del Comune di Genova esprimono il proprio cordoglio alle famiglie dei tre vigili del fuoco morti in servizio ad Alessandria la notte scorsa e all'intero Corpo dei vigili del fuoco. Una vicenda dolorosa e gravissima, che colpisce lavoratori sempre in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini, con professionalità, competenza e grande preparazione. Confidiamo che sia fatta al più presto chiarezza sulle dinamiche di questa tragedia, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe origine dolosa. Esprimiamo vicinanza anche alle persone ferite dell'esplosione. Servono più tutele per chi, come i vigili del fuoco, rischia ogni giorno la vita. Lo Stato non dimentichi le famiglie di questi tre lavoratori morti nell'adempimento del proprio dovere.