Vigili del Fuoco, per Salvini nessun dubbio: «Servono nuove assunzioni»

Il vicepremier ha parlato all'intitolazione del distaccamento dei VVF di Genova Est

Genova - Questa mattina il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Genova Est (via Piacenza) è stato intitolato al caposquadra Meloncelli. Tra le autorità era presente anche il vicepremier Salvini, rimasto nel capoluogo ligure dopo la festa della Lega di ieri sera.



Il ministro dell'Interno è intervenuto sottolineando: «Bisogna esaurire una graduatoria che è aperta da 10 anni. In manovra cerchiamo di portare a casa le 1500 nuove assunzioni».



Il sindaco Marco Bucci ha ribadito la gratitudine per il lavoro dei pompieri nell'emergenza:«Vi chiederemo ancora molto, per accompagnare nelle case gli sfollati e riaprire la Valpolcevera».



Anche il governatore Toti si è unito ai ringraziamenti: «Se i cittadini hanno ancora fiducia nello stato è grazie a uomini come voi».