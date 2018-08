Vigili del fuoco spezzini a Genova con uomini e mezzi

Genova - Anche i Vigili del Fuoco di La Spezia sono intervenuti nelle operazioni di soccorso per il crollo del ponte sul torrente Polcevera avvenuto ieri. Alle ore 12 di ieri partivano due squadra con una Aps e l'autogru per un totale di sette unità operative. In serata veniva inviato anche l'UCL, l'autofurgone attrezzato per fungere da posto di comando avanzato con altre due unità.



Le squadre hanno lavorato fino a stamani quando hanno ricevuto il cambio, sempre dal nostro comando. L' opera svolta è valsa all'estrazione da sotto le macerie di alcune vittime.

Il recupero delle salme, in questi disastrosi scenari, assume un valore importantissimo, anche nei confronti dei loro familiari.