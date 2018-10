Vigili in borghese e multe dove la viabilità è modificata? Garassino rassicura: «Non mi risulta»

Genova - Non solo pro, contro e conseguenze del Decreto Genova: Durante il consiglio comunale di ieri, il consigliere del Pd Cristina Lodi ha chiesto all'assessore alla Sicurezza Stefano Garassino se fosse o meno stata autorizzata la procedura di elevare contravvenzioni utilizzando personale in borghese nelle zone soggette ai cambi di circolazione in seguito al crollo del ponte Morandi - cosa che, a suo dire, pare aver creato «notevoli perplessità e difficoltà negli automobilisti».



La risposta dell'assessore - «I servizi in borghese sono svolti solo dal nucleo commercio e dalla polizia giudiziaria» replica Garassino, raccontando di essersi documentato sull'accaduto prima di rispondere alla questione presentata ieri in sala rossa. «Il comando ha assicurato che tutti i servizi sulla strada sono effettuati in divisa, perché gli automobilisti abbiano piena visibilità degli agenti di Polizia Locale».



Fortunatamente un falso allarme, insomma.