Villa Scassi, 86 accessi al pronto soccorso solo ieri: il caldo si fa sentire

Genova - Stando a quanto riportato all'interno di un comunicato stampa di CGIL – FP, da mezzanotte alle 18 di ieri - giovedì 4 luglio - sarebbero stati registrati ben 86 accessi nel solo pronto soccorso dell'Ospedale Villa Scassi, a Sampierdarena (tra i quali 6 rossi, 40 gialli, 38 verdi e 2 bianchi).



La nota - «Il numero rilevato non è particolarmente elevato rispetto alla media stagionale» spiegano, «tuttavia sono in aumento i casi legati alle elevate temperature, soprattutto a carico di pazienti anziani che - per una corretta presa in carico nell'interesse del paziente stesso - è necessario trattenere sistematicamente in Osservazione Breve con un ovvio aumento nei numeri. La situazione è tornata nella norma alle ore 17».