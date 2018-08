Villa Scassi, un Pronto Soccorso sempre più `accogliente`

Genova - È partito ieri all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena il nuovo progetto di accoglienza sperimentale voluto dalla direzione dell'Asl 3 e dall'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale.



Il progetto - Grazie a questa iniziativa - denominata Progetto "Abc (Arancio, Benvenuto e Confort) in pronto soccorso" - coloro che dovessero arrivare in ospedale con codici che non denotano urgenza e i loro familiari potranno essere assistiti da una task force composta da un operatore tecnico e un assistente socio-sanitario, a loro volta affiancati da tre assistenti sociali volontari e dai volontari ospedalieri. Questo "team" - resterà a disposizione nella sala d'attesa del pronto soccorso sette giorni su sette per 12 ore al giorno - di accoglienza sarà riconoscibile grazie a una maglietta arancione recante la scritta "Accoglienza" di colore arancione.

Grazie a questo progetto, chi accederà al pronto soccorso di Villa Scassi - in attesa del triage e della visita - sarà dunque accolto da operatori dedicati, che cercheranno di rendere meno pesante il percorso per tutti i codici non urgenti, fornendo informazioni e indicazioni utili ai pazienti e agli accompagnatori

In questo modo si spera di riuscire a «umanizzare quel momento molto complesso in cui le persone e i familiari arrivano in Pronto Soccorso», ha infine spiegato l'assessore Viale.