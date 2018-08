Violento frontale alla Foce, coinvolti un furgone e una volante della Polizia

Fortunatamente nessuno dei feriti sembra essere in gravi condizioni

Genova - Pare sia stato violentissimo il frontale in cui ieri pomeriggio sono rimasti coinvolti un'auto della Polizia e un furgoncino della Tim. I feriti sarebbero tre - due agenti e l'autista del furgone -, tutti trasferiti in codice giallo ai pronto soccorso del San Martino e del Galliera.



L'incidente - Lo scontro avrebbe avuto luogo nel tardo pomeriggio di ieri in via Barabino. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso, ma le dinamiche del sinistro sono ancora da chiarire. L'unica cosa chiara è che l'urto sarebbe stato particolarmente violento, tanto che la volante in seguito allo scontro avrebbe anche abbattuto un semaforo, rimanendo quasi totalmente distrutta.