Violenza domestica, due aggressioni in una notte: donna fugge in strada e viene salvata dalla Polizia

Genova - I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato, ieri mattina, un 55enne brindisino per il reato di maltrattamenti in famiglia.



I fatti - Poco dopo la mezzanotte il primo intervento delle volanti: lei ,36 anni genovese, ha rifiutato le cure mediche e ha raccontato agli operatori dell’atteggiamento violento e minaccioso dell’uomo, conviventi ormai da 3 anni in un clima di costante terrore. La donna è stata quindi invitata a sporgere regolare denuncia per le violenze subite mentre lui, titolare di un rintraccio per procedimento penale, è stato denunciato per ricettazione.

Alle 2.30 ha poi avuto luogo il secondo intervento delle volanti: dopo l’ennesima lite per futili motivi l’uomo, ormai fuori controllo, ha afferrato per i capelli la donna, scagliandole il viso contro il citofono. Lei, però, è riuscita a liberarsi dalla presa, scappando in strada per chiedere aiuto: ll’arrivo delle volanti è stata trovata dolorante con volto e abiti ricoperti di sangue.

Trasportata in codice giallo all’Ospedale Villa Scassi, la donna è stata refertata con una prognosi 10 giorni, mentre l'uomo è stato tratto in arresto e trasferito presso il carcere di Marassi.