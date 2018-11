Violenza sulle donne, da Genova a tutta l´Italia #nessunascusa: oggi anche i taxi hanno il fiocco rosso

Genova - Oggi domenica 25 novembre - in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne - in tutta Italia i taxi viaggeranno con un fiocco rosso per dire no agli episodi di violenza di genere.



Fiocco rosso - L'iniziativa parte da Genova grazie alla Cooperativa Radio Taxi Genova 5966, che partecipa alla campagna #nessunascusa lanciata da Regione Liguria e Comune di Genova e che ha coinvolto le cooperative e i consorzi delle principali città italiane. «Abbiamo deciso di aderire a questa importante iniziativa partita da Genova» spiega Luca Gianni, membro del consiglio di amministrazione della Cooperativa 5966, «perché, quotidianamente, portiamo a casa donne sole, che vedono in noi e nel nostro servizio una garanzia di sicurezza e di indipendenza nel potersi spostare, da sole, a ogni ora del giorno e della notte. La libertà di uscire di casa in tutta sicurezza deve essere un assoluto diritto di una donna e nessun uomo deve avere nessuna scusa per poter ledere questo assoluto diritto. Purtroppo, come anche i recenti casi di femminidicio dimostrano, la violenza contro le donne è molto spesso consumata tra le mura domestiche più che per la strada: il fiocco rosso che apporremo domenica sulle nostre auto auspichiamo possa servire a mariti, padri, fratelli e in generale a tutti gli uomini che non esiste nessuna scusa per usare violenza, di nessun genere, contro la propria moglie, figlia o sorella o madre. Inoltre, pensiamo che possa servire a ribadire, simbolicamente, a tutte le donne che scelgono un taxi per spostarsi, che sulle nostre auto, guidate da professionisti, si possano sentire sempre libere e al sicuro».