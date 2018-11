Violenza sulle donne, da Orientamenti parte la campagna #nessunascusa

Genova - #Nessunascusa, perché non c’è davvero nessuna scusante per la violenza di genere. È questo lo slogan e il senso della campagna che Regione Liguria in collaborazione col Comune di Genova lancia in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, e che prenderà il via domani martedì 13 novembre a Orientamenti alla presenza delle istituzioni e dei testimonial del salone.



Violenza - «È una campagna che ha per protagonisti gli uomini, tutti gli uomini. Che vuole partire proprio da loro – ha sottolineato l’assessore regionale alle pari opportunità Ilaria Cavo – Volutamente, nell’avvicinarsi di questo 25 novembre, abbiamo voluto sensibilizzare la popolazione con una campagna di comunicazione che eliminasse l’immagine delle donne con i segni della violenza. Chiediamo così agli uomini di farsi primi promotori di questo messaggio, #nessunascusa”, da lanciare e da diffondere il più possibile perché ci sia una prevenzione e una sensibilizzazione nei confronti di questo fenomeno soprattutto tra loro. Gli uomini possono parlare agli uomini. Se ognuno diventa testimonial con una foto o un video e lo pubblica la campagna può davvero diventare virale e superare i confini della Liguria. Chiediamo questo impegno a tutti. Ciascuno può contribuire, a partire dai testimonial dello sport e dello spettacolo. Qualcuno ha già aderito, e lo possiamo già vedere sui manifesti affissi a Genova e in tutta la Liguria. La campagna parte dalle affissioni ma poi diventerà soprattutto social con il contributo di giornali e tv».



Testimonial - Il cuore della campagna #Nessunascusa sarà sui social media, dove l’hashtag campeggerà nell’immagine di profilo Facebook di tutti quelli che aderiranno: bastano pochi clic per farlo comparire e mostrare così a tutti il valore delle proprie scelte. A trainare l’attenzione, quattro testimonial d’eccezione che hanno aderito per primi alla campagna prestando la loro immagine per i manifesti affissi a partire da oggi: sono i capitani di Genoa e Sampdoria Domenico Criscito e Fabio Quagliarella, il pallanuotista della Pro Recco Niccolò Figari e l’attore Maurizio Lastrico.



Selfie - Domani, all’inaugurazione del salone Orientamenti – che apre le porte alle 10.30 ai Magazzini del Cotone – sarà presente la Macchina dei selfie: le autorità maschili presenti, i testimonial, i capitani coraggiosi potranno farsi un selfie durante l’inaugurazione, nella sala Maestrale, ma anche durante i tre giorni del salone: la macchina dei selfie sarà posizionata dal primo pomeriggio di domani nell’atrio dei Magazzini del Cotone; la sera del 14 sarà presente alla Notte dei Talenti. “Coinvolgeremo tutti i testimonial del Salone ma soprattutto coinvolgeremo i giovani. È importante che questa campagna attecchisca soprattutto tra loro”, precisa Cavo.



Relazioni - «Il Comune ha aderito alla campagna di Regione, che sottolinea il coinvolgimento degli uomini in quanto necessari protagonisti di un cambiamento nelle relazioni di reciproco rispetto tra uomini e donne – dichiara Arianna Viscogliosi, assessore alle pari opportunità del Comune di Genova - Una campagna che impegna tutti ad interrogarsi, riflettere ed agire per facilitare questo cambiamento».