Visita dell´assessore alla sanità Sonia Viale all´area degenza protetta `Il Basilico`

La vicepresidente: «Al lavoro per l'apertura anche durante il periodo di emergenza caldo»

Genova - Visita questa mattina della vicepresidente e assessore alla Sanità e Politiche sociali di Regione Liguria Sonia Viale, insieme a S.E. il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, all'area di convalescenza protetta 'Il Basilico" presso l'Ospedale Policlinico San Martino (Pad. 10). Il Basilico, gestito dalla Fondazione Auxilium con il sostegno di Regione Liguria (contributo annuale di 60mila euro), conta 15 posti letto destinati all'accoglienza protetta di persone senza dimora o in condizione di fragilità che, a seguito di episodi acuti, accessi al Pronto soccorso o ricoveri ospedalieri necessitano di un periodo di stabilizzazione delle proprie condizioni di salute.



Emergenza - «È un progetto sociale, attivo dal 2010 – ha affermato l'assessore Viale – che mette al centro la dignità delle persone. È un'iniziativa nata per far fronte all'emergenza freddo, ma è un'emergenza che in realtà continua e quindi – ha concluso - stiamo lavorando per poter garantire l'apertura di quest'area anche oltre il periodo invernale, in particolare durante il periodo dell'emergenza caldo. Sono certa che ci riusciremo».