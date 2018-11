Vittime dell´alluvione, domenica la commemorazione

Genova - Domenica 4 novembre alle ore 11, davanti alla targa in memoria posta all’incrocio tra corso De Stefanis e corso Sardegna, si svolgerà la cerimonia di commemorazione in ricordo di Shpresa Dejala, Gianissa Dejala, Gioia Dejala, Angela Chiaramonte, Evelina Pietranera e Serena Costa, le sei vittime dell’alluvione del 4 novembre 2011.



I parenti delle vittime si ritroveranno davanti alla targa per un momento di raccoglimento, mentre due vigili in alta uniforme deporranno una corona di fiori alla presenza del vice Sindaco Stefano Balleari, del Console di Albania Giuseppe Durazzo e del presidente del Municipio 3 Bassa Val Bisagno Massimo Ferrante.



Dopo la deposizione della corona, seguita da un minuto di silenzio, la cerimonia proseguirà a Borgo Incrociati, all’altezza dell’incrocio con piazza G.B.Raggi (prima delle gallerie), per deporre una corona a ricordo di Antonio Campanella, vittima dell’alluvione del 10 ottobre 2014.