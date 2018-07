Volo cancellato, venticinque liceali bloccati a Londra

Ancora sette studenti e i due professori risultano bloccati a Stansted

Genova - Ieri mattina venticinque studenti del liceo Andrea D'Oria sono rimasti bloccati all'aeroporto Stansted di Londra a causa della cancellazione del loro volo da parte di Ryanair.



Il ritorno a Genova - Pare che i voli Ryanair non siano stati gli unici a subire cancellazione: sarebbero, infatti, centinaia i passeggeri in balia di voli cancellati o di ritardi di ore ed ore, costretti a passare la notte in aeroporto in attesa di qualche novità.

Nel caso degli studenti genovesi, già nella seconda serata i professori hanno cercato di imbarcare i ragazzi sui posti liberi di altri voli, così che nella notte una parte di loro è stata fatta partire con voli diretti a Orio al Serio. Sette ragazzi e i due insegnanti, però, questa mattina erano ancora all'aeroporto di Stansted. Nel frattempo a Genova diversi genitori hanno cercato di mettersi in contatto con la Farnesina, chiedendo un intervento immediato.



I disguidi legati ai voli Ryanair vanno avanti da giorni, e risultano dovuti sia ai nubifragi che venerdì si sono abbattuti sulla zona e hanno causato ritardi e cancellazioni a catena che a uno sciopero del personale a bordo scattato mercoledì e giovedì. Nel caso specifico di ieri non è stata data alcuna risposta dall'ufficio stampa della compagnia, che ha però provveduto a rilasciare un comunicato sul proprio profilo Facebook .