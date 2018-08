Volotea, arriva l´ultimatum dell´Enac: «Migliorate il servizio o voli fermi dal 15 settembre»

La compagnia spagnola: «Massimo impegno per i nostri clienti»

Genova - Voli cancellati, overbooking e ritardi prolungati. L'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) non ci sta più e dà un ultimatum a Volotea: «Se i disservizi andranno avanti, a partire dal 15 settembre la compagnia Volotea dovrà sospendere ogni attività di vendita e di volo in Italia e provvedere alla riprotezione di tutti i passeggeri già in possesso di titolo di viaggio».



L'ultimatum - A seguito dei numerosi disservizi causati dalla compagnia spagnola durante la prima parte della stagione estiva, l'Enac ha inviato in questi giorni una lettera a Volotea minacciando la sospensione dei voli in Italia a partire da metà settembre.

In tutto ciò, il direttore generale dell'Ente Alessio Quaranta ha altresì provveduto a informare l'omologa autorità iberica dei numerosi problemi riscontrati negli ultimi mesi sia dai passeggeri che dal personale degli altri aeroporti nazionali, chiedendo che vengano prese al più presto delle azioni correttive.



La risposta - Di fronte alle richieste dell'Enac, la compagnia spagnola ha risposto ricordando che «l'impegno della compagnia è sempre rivolto a fornire il servizio migliore ai propri clienti». «Come per tutte le compagnie aeree - continuano i rappresentanti di Volotea - non è sempre possibile evitare i disservizi quanto la situazione dell'Air Traffic Control e altri fattori esterni incidono sulle operazioni e sulla capacità di trasporto. Volotea fornisce assistenza ai clienti riproteggendoli su altri voli, in accordo con altri vettori associati, fornendo mezzi di trasporto alternativi e ospitalità in hotel quando necessario. Volotea fa sempre del suo meglio per garantire che i passeggeri vengano di volta in volta assistiti e informati in caso di disservizi. Nonostante le avverse condizioni e i ritardi legati alla situazione dell'Air Traffic Control in Europa, Volotea mantiene nel 2018 un tasso di puntualità superiore alla media del settore con un OTP15 (On Time Performance Standard) sopra il 71%, operando al di sopra di rilevanti compagnie low cost in Europa. Infine, il tasso di cancellazione dei voli di Volotea nel 2018 si mantiene tra i più bassi del settore».