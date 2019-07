Waterfront, la riqualificazione inizia dal Palasport: la città riparte dal `dialogo con l´acqua`

Genova - Il progetto per il nuovo Waterfront di Levante comincia a muovere i primi passi: dopo la demolizione dell’ex-Nira, si passa ora alla ristrutturazione e riqualificazione del Palasport: «Un ulteriore passo avanti per la valorizzazione del patrimonio comunale» commenta l’Assessore al Bilancio Pietro Piciocchi.



La “prima pietra” - «La situazione è molto complessa, soprattutto per la pesante eredità del passato, ma finalmente ci stiamo avviando a dar vita a quello che è il progetto di Renzo Piano» continua Piciocchi, secondo cui la riqualificazione del Palasport fungerà da vero e proprio «volano per la città». «Si tratta di un grande progetto, che finalmente prende forma e sarà effettivamente attuato, andando a consolidarsi come un tassello davvero importante nel percorso di crescita della città. Sono stati stanziati oltre 25milioni di euro per i lavori di demolizione e per lo scolo canale, tutte opere che hanno permesso di acuìre ulteriormente la collaborazione tra pubblico e privato: in tempi brevi dovremmo riuscire a portare avanti anche la restante parte». Si tratta certamente di un progetto ambizioso e complesso, che rappresenterà un aspetto fondamentale nella rinascita di Genova: «Con oggi prende il via l’iter organizzativo per il Palasport» conclude Piciocchi «ed entro i primi mesi del prossimo anno contiamo di iniziare con la parte pratica, che dovrebbe essere portata a termine entro 18-24 mesi».



Le parole del Sindaco - «Questa è una bella notizia per la città, per tanti motivi: il primo è che stiamo andando veloci e stiamo andando nella direzione giusta. Negli ultimi mesi abbiamo avuto qualche rallentamento, ma ci siamo ripresi» commenta orgoglioso il Sindaco Marco Bucci. «Questo» continua il Primo cittadino «è il primo pezzo del Waterfront, ed è un pezzo fondamentale proprio perché ci dice che stiamo andando nella direzione giusta: abbiamo trovato un partner con cui lavoriamo bene e con cui collaboreremo ancora, e di questo sono davvero felice. Io al Palasport da ragazzo ci facevo atletica leggera, e oggi sono orgoglioso di poter dire che abbiamo trovato un modo per riqualificarlo e restituirlo ai cittadini: è un'opera di pregio, e poterla riqualificare e ristrutturare per dare di nuovo un servizio ai genovesi è un traguardo davvero importante». L’obiettivo strategico principale del Waterfront, dunque, è uno: ritornare ad avere l'acqua vicino alle mura della città.



Il progetto - Le parole chiave sono poche, ma precise e puntuali: si parla in prima istanza di dialogo con l'acqua, in base al quale il progetto del Waterfront presentato da Renzo piano è stato «approcciato con rispetto e devozione da CDS» spiega Massimo Moretti - Direttore generale della Holding – dalle cui parole si evince che «noi cerchiamo un profilo alto e di qualità, e riuscirlo a rispettare non è mai banale». Stando al progetto, dunque, vediamo che i canali vengono mantenuti, mentre sono stati inseriti due ponti pedonali e intorno a Palasport «verrà realizzata una piazza» continua Moretti «che speriamo possa diventa un luogo da vivere e anche una porta d'accesso per il Palasport e per lo stesso Waterfront». Il Palasport in sé rappresenta un simbolo dei nostri anni '60, un elemento strutturale ardito e innovativo: «La voglia di stupire e di fare qualcosa di nuovo tipica di quegli anni» continua il Direttore generale di CDS «suscita ancora molta attenzione. Purtroppo, però, si tratta comunque un gioiello fragile, e non nego che questo ci abbia preoccupato fin dall’inizio, anche perché esistono molte assonanze con Ponte Morandi: entrambe, infatti, sono state realizzate da ingegneri all'avanguardia, risalgono agli stessi anni e sono da sempre considerate strutture avanguardistiche. Ma, proprio per questo, come facciamo a sapere quando dovrebbe essere il punto di non ritorno? Negli ultimi mesi abbiamo ponderato a lungo la situazione, arrivando addirittura a pensare anche a una possibile demolizione parziale: alla fine, però, abbiamo deciso di recuperare tutto così com'è». «Dovremo spendere 10milioni per riqualificazione» conclude: «Le parole chiave in questo contesto sono consolidare, conservare, valorizzare e rivitalizzareiter organizzativo dovrebbe concludersi entro la primavera del 2020: da quel momento in poi il cantiere dovrebbe avere una durata di 22 mesi, anche se CDS Holding sta lavorando «ridurre il più possibile i tempi e dare vita il prima possibile a un luogo che si avvicini al concetto di promenade, di un vero e proprio “luogo da vivere”».