Waterfront Levante, ad aprile inizio realizzazione del `canale-urbano`

Il progetto totale prevede investimenti per 8,350 milioni di euro

Genova - Nell'ambito del progetto del Waterfront Levante, ad aprile inizieranno i lavori per la realizzazione dell'imbocco del "canale-urbano" che ridisegnerà un'importante porzione dell'affaccio a mare della città. Il tratto dall'edificio ex Ansaldo Nira alla "Batteria Stella". Il progetto proposto al consiglio comunale dall'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella, prevede investimenti complessivi per 8 milioni e 350 mila euro. Questo progetto sta alla base della realizzazione degli altri tratti del "canale-urbano" (che saranno progettati in seguito da soggetti privati). Il canale sarà parallelo alla costa, dal Pala-Sport nella zona fieristica fino a Porta Siberia nell'area del Porto antico.



L'assessore Fanghella dichiara: «Sono molto soddisfatto, stiamo rispettando i tempi per la realizzazione di uno dei progetti strategici di questa Amministrazione. Insieme con l'assessore all'urbanistica Simonetta Cenci, stiamo lavorando in sinergia per procedere velocemente. L'avvio dei lavori di questo tratto di darsena è altamente simbolico perché permette di porre il primo tassello del canale-urbano».



L'assessore Cenci aggiunge: «Il lavoro del team degli assessorati Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'ultimo anno sta portando i risultati ai quali aspiravamo. Una visione comune per le operazioni in corso nella nostra città ci hanno portato in questi ultimi 12 mesi a risultati concreti che ora e nei prossimi mesi andranno perseguiti passo dopo passo»