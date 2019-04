Wonderful Walking Genova: ecco svelato il mistero delle piastre metalliche a Castelletto

Genova - Di recente nella parte alta della città sono comparse delle placche metalliche recanti la sigla "WWG". In molti si sono chiesti di cosa si trattasse, e ora finalmente abbiamo una risposta ufficiale.



Un nuovo percorso - Si tratta di Wonderful Walking Genova (per l'appunto WWG), un nuovo percorso «che servirà sia come passeggiata turistica e rilassante in una delle zone più bella delle città che, soprattutto, come strada da dedicare al fitness» spiega l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova Paolo Fanghella. «Grazie alla collaborazione con la Casa di cura Villa Montallegro» continua l'assessore, «sono state predisposte diverse stazioni di sosta munite di totem, i quali - attraverso l'uso di una specifica app per smartphone - serviranno a dare delle indicazioni ai loro avventori in merito sia ai percorsi turistici che agli esercizi da svolgere».

Per la sistemazione del percorso sono stati effettuati alcuni lavori di manutenzione già previsti dal piano comunale, motivo per cui la sua realizzazione non ha comportato costi aggiuntivi: per rendere la passeggiata bella e in sicurezza, infatti, sono state adoperate le risorsi di Aster, mentre è stato effettuato un lavoro in collaborazione con la Soprintendenza per rendere possibile l'installazione delle piastre metalliche e dei totem: «Si tratta di segnali visibili ma non impattanti» conclude Fanghella, «ma che non lasciano dubbi sul percorso da seguire». E se nelle ultime settimane in molti si sono lamentati della possibile pericolosità delle suddette placche, l'assessore non ha mancato di precisare che «si tratta di installazioni in rilievo di soli 4 millimetri: se questo rappresentasse davvero un pericolo, qualunque ciottolato in città comporterebbe lo stesso problema e, dunque, andrebbe necessariamente eliminato».



La rivalutazione turistica - Tre percorsi per valorizzare alcuni tra i luoghi più suggestivi di Genova: la balconata - 5,66 km di trekking urbano che parte da Mura delle Cappuccine e arriva fino al Castello d'Albertis - è uno di loro. «Il primo è quello a mare, che parte da corso Aurelio Saffi e arriva all'Acquasola, il secondo è questo, panoramico, sito su un livello intermedio e che attraversa ben due parchi cittadini, mentre il terzo è quello che collega la città alla zona del Righi e dei Forti» continua il Sindaco di Genova Marco Bucci. «In futuro i percorsi verranno associati alla teleferica che dalla stazione Marittima porterà prima al Lagaccio e poi ai Forti, ma sul terzo percorso stiamo ancora lavorando» conclude il primo cittadino: «Se per i primi due percorsi la situazione è già buona, infatti, per il terzo stiamo ora predisponendo un tessuto di esperienze che valorizzi la zona sia dal punto di vista turistico che da quello del fitness: si tratterebbe di un traguardo importantissimo per Genova. Tra pochi giorni ne assegneremo la progettazione: sappiamo già chi la vuole fare, manca solo passare da teoria a pratica».