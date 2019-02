“1978 Palla prigioniera”, giovedì al foyer della Corte

Genova - I Mondiali di calcio in Argentina del 1978 sono stati la più imponente operazione di propaganda politica a mezzo dello sport dopo le Olimpiadi tedesche del 1936. Mentre il generale Jorge Videla sedeva nelle tribune dello stadio, a Buenos Aires le Madri di Plaza de Mayo manifestavano, chiedendo giustizia per i propri figli desaparecidos. Uomini e donne invisi al regime venivano imprigionati, torturati e uccisi, ma le televisioni di tutto il mondo mandavano in onda le immagini festose delle partite. Un mese di follia collettiva, negli stadi a due passi dalle camere di tortura e con i soldati armati alle porte.



Lo sport usato dal potere come subdola forma di occultamento della realtà o raffinato strumento di oppressione è il tema al centro dello spettacolo di Giorgio Gallione Tango del calcio di rigore - nuova produzione del Teatro Nazionale di Genova, in scena al Teatro Gustavo Modena dal 19 febbraio al 10 marzo - e sarà anche l’argomento dell’incontro intitolato 1978 PALLA PRIGIONIERA, che avrà luogo nel Foyer del Teatro della Corte giovedì 21 febbraio alle ore 17.



I protagonisti del dibattito saranno gli attori Neri Marcorè e Ugo Dighero, interpreti dello spettacolo, insieme al regista Giorgio Gallione e al giornalista Massimo Giannini, editorialista di Repubblica e direttore di Radio Capital, dove conduce il seguitissimo programma Circo Massimo. Partecipano all’incontro anche gli altri attori di Tango del calcio di rigore, Rosanna Naddeo, Fabrizio Costella e Alessandro Pizzuto.