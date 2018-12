`20 anni di Pimpa Cappuccetto Rosso`, sabato 29 dicembre alla Sala Mercato

Genova - Il prossimo appuntamento di Sabato a teatro coincide con una ricorrenza speciale: il 29 dicembre alle ore 16 alla Sala Mercato va in scena Pimpa Cappuccetto rosso, spettacolo di cui si festeggiano i 20 anni di vita.



Pimpa Cappuccetto Rosso ha visto la luce nell’autunno del 1998 in seno alla Compagnia del Teatro dell’Archivolto, che all’epoca inaugurava la seconda stagione al Teatro Gustavo Modena. Il Teatro dell’Archivolto aveva da poco instaurato una partnership artistica con Francesco Tullio Altan, rapporto che si è mantenuto ben saldo negli anni, dando vita a diverse produzioni sia per il pubblico degli adulti (per esempio lo spettacolo Cipputi) che per i bambini, con la regia di Giorgio Gallione e di Giorgio Scaramuzzino.



Pimpa Cappuccetto Rosso non è stato il primissimo spettacolo che il Teatro dell’Archivolto ha dedicato alla celebre cagnolina a pois (ricordiamo il precedente Pimpa, Kamillo e il libro magico, Pimpa Sogni d’oro e i successivi Il circo di Pimpa, L’Armandone della Pimpa) ma ha goduto di una straordinaria longevità e ancora oggi incanta i piccoli spettatori.



Lo spettacolo è diretto da Giorgio Gallione, che ne ha curato anche la drammaturgia incrociando le storie di Pimpa con quelle di Cappuccetto Rosso, ma anche Bianco, Giallo, Verde... Naturalmente nello spettacolo sono presenti anche la Nonna e il Lupo Cattivo. Lo spettacolo è interpretato da un’unica attrice, Gabriella Picciau, che canta sulle musiche originali composte da Paolo Silvestri, recita, anima colorati pupazzi, dando vita ai vari personaggi della storia, interagisce con i bambini, creando ogni volta uno spettacolo diverso. Gabriella Picciau è stata la protagonista di questo spettacolo sin dall’inizio ed è interessante notare come abbia continuato ininterrottamente ad esserlo: mentre negli anni passava da un ruolo a un altro, Pimpa è rimasta per lei una costante.



Sabato 29 dicembre a fine spettacolo in teatro ci sarà una bella torta e tutti i bambini potranno festeggiare i 20 anni di Pimpa Cappuccetto Rosso. Gli auguri arrivano anche dallo stesso Altan, felice che la sua creatura continui con successo anche la sua vita teatrale.