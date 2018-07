Stasera al Porto Antico

Genova - Nell’ambito della rassegna Ridere d’agosto ma anche prima, stasera 5 luglio ore 21,00 all’Isola delle Chiatte del Porto Antico prosegue la sezione dedicata ai ragazzi “Ti racconto una fiaba…d’estate”. Questa volta in scena uno spettacolo teatrale interattivo, cantato e suonato interamente dal vivo ALLA RICERCA DI PETER PAN



«Sull'Isola che non c'è è accaduto qualcosa di molto strano: Peter Pan è sparito! Dove sarà finito? Nessuno lo ha più visto. I Bimbi Sperduti sono rimasti senza una guida e tra loro regna il caos, Giglio Tigrato è pronta a partire per mettersi sulle sue tracce con l'intera tribù, Trilli è triste e sola e pare che la sua polverina magica non faccia più effetto, mentre Capitan Uncino, dopo un primo piglio di trionfo, è disperato e se la prende sempre di più con Spugna.

Senza Peter Pan tutto non è più come prima: il tempo ha cominciato ad avere un senso, ma nessuno vuole invecchiare. Bisognerà darsi da fare e trovarlo prima possibile! Cosa fare? Dove andarlo a cercare? Che strategia adottare?Ognuno fa congetture e accusa l'altro, fino a quando scoprono che è necessario trovare un accordo comune, rinunciare ciascuno ad un pezzetto di sé, per unire forze e intenti. Ed ecco che cominciano a spuntare indizi...



L’inizio è alle ore 21,00

La biglietteria è collocata prima dell’ingresso alla Chiatta che si trova in fondo alla Nave Italia dopo l’Acquario

Ingresso posto unico € 7,00