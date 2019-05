`Andiamo dal mago di Oz al Tg`, al Teatro Garage

Genova - Domenica 19 maggio ore 17,00 il Teatro dell'Ortica propone alla Sala Diana del Teatro Garage uno spettacolo per bambini



Tratto dalla storia del MAGO DI OZ con Martina Fochesato, Gaia Salvadori, Nicoletta tangheri, Elisabetta Rossi. Regia di Elisabetta Rossi. Un adattamento della celebre storia interpretata con l'ausilio di pupazzi, immagini ed animazione teatrale. Il viaggio di Dorothy verso Oz si trasforma in un percorso ad ostacoli che i bambini del pubblico dovranno superare insieme a lei e ed i suoi amici.



Dorothy, tornata dalla Città di Smeraldo, racconta alla zia Em la sua meravigliosa avventura nel Paese di Oz.



Gli amici Spaventapasseri, Taglialegna e Leone prendono vita insieme ai suoi ricordi e la zia Em trascrive in un libro il lungo e pericoloso viaggio della nipotina per ritornare a casa, la sconfitta della strega cattiva dell'Ovest e l'incontro con il grande mago di Oz, perché un'avventura così straordinaria non può essere dimenticata.



ingresso posto unico € 7,00