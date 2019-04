`Balena`, il nuovo Festival di Musica Indie arriva al Porto Antico

Genova - 24, 25, 26, e 27 aprile 2019: ecco le date ufficiali del Balena Festival, il nuovo evento musicale che porterà, nel cuore del Porto Antico di Genova, il meglio della scena indie italiana e alcuni tra gli emergenti locali.



L'evento si svolgerà sotto il tendone di Piazza delle Feste e vedrà alternarsi sul palcoscenico noti artisti del panorama nazionale italiano come Franco126 e Sxrrxwland (24 aprile), La Rappresentante di Lista e Edda (25 aprile), Giorgio Poi e Clavdio (26 aprile), Tre Allegri Ragazzi Morti e I Hate My Village (27 aprile), ma anche diverse band e artisti della scena genovese e non come Jesse The Faccio (24 aprile), Followtheriver (25 aprile), L'Ultimodeimieicani (26 aprile), Banana Joe (27 aprile), Le Astronavi (24 aprile), Misentotale (25 aprile), Gringo goes to Hollywood (26 aprile) e Axis (27 aprile).

Tutti gli artisti saranno reduci dal lancio dei loro nuovi dischi: il Balena Festival sarà dunque una delle prime occasioni per ascoltarli dal vivo.



Musica sì, ma non solo. Nel disegno degli organizzatori del Balena Festival c'è qualcosa che va oltre la dinamica platea-palco. Come nei grandi festival europei, ci sarà spazio per far convivere, in un unico grande village, diverse forme di espressione artistica e creativa. A partire dall'allestimento curioso e accattivante dell'intera area: dall'immagine riconoscibile, all'utilizzo di visual d'effetto, fino alla possibilità di ospitare, negli spazi del festival, presentazioni di libri e fumetti, momenti di live paintings, mostre di arti grafiche, dibattiti su temi culturali e di attualità e tanto altro.