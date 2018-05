Genova - Sabato 5 maggio 2018 alle ore 16:00 presso la Galleria di Arte e Fiori in Via XX Settembre 166 rosso a Genova si terrà una speciale sfilata di kimono cerimoniali autentici del secolo scorso a cura di Sakura Project arte in movimento di Sophie Lamour, all'interno delle celebrazioni per euroflora 2018 che più che mai assegnato una straordinaria innovazione coinvolgendo tutta la citta'.



«Complice l'atmosfera sognante della musica di Puccini, il pubblico verra' catapultato in un mondo lontano in cui l'ammirazione della natura diventera' festa per anima e occhi: Bonsai insieme ai Kimono verranno raccontati per svelare alcuni misteri della cultura nipponica. Al termine il pubblico verra' invitato a degustare il prodigioso Fiore del The, e posare insieme alle protagoniste di Sakura Project e ai Bonsai di Crespi».