“Busalla Music Fest”, la prima edizione a Villa Borzino

Genova - Due giorni di musica al ritmo dell'hard rock, del prog e dell'heavy metal: è la prima edizione di “Busalla Music Fest”, sabato 14 e domenica 15 luglio a partire dalle 18,30 a Villa Borzino. Sei i gruppi provenienti da tutta la Liguria che si alterneranno sul palco nel fine settimana, per un festival espressamente dedicato ai giovani e alla loro espressione artistica.



Band headliner di sabato 14 luglio gli ormai noti Winterage, che porteranno da Genova il loro caratteristico symphonic power metal; a precederli sul palco l'hard rock dei Mantis Four e, in apertura, l'heavy metal dei Were Vypers.



Domenica 15 luglio i grandi protagonisti saranno i nascenti e promettenti Alogon, band progressive metal genovese, preceduti dai progressive rock Ma Ma Da e dai metalcore Burning Flag.



Oltre alla musica, ci sarà spazio naturalmente per diversi stand gastronomici. "Busalla Music Fest", è organizzato dalla Pro Loco di Busalla con il patrocinio del Comune e si inserisce nell'ambito di calendario di iniziative “Estate in Villa”.



Gli Winterage nascono nel 2008, da un’idea del violinista Gabriele Boschi e del tastierista Dario Gisotti. Il gruppo sviluppa un sound di stampo power metal, con influenze provenienti dalla musica medievale, classica, celtica e dall’epic e progressive metal. Il primo lavoro della band è "2009" comprendente il brano “Ancient Forces”, incluso dalla rivista Rock Hard Italy nella compilation “Explosion” di ottobre 2012. Segue nel 2013 il singolo "Forest of Consciousness", inserito nella colonna sonora del film horror “Extreme Jukebox”, mentre a febbraio 2015 esce il primo albun full-lenght: "The Harmonic Passage", un imponente lavoro al quale partecipa una vera orchestra sinfonica ed un coro lirico per un totale di 40 elementi, premiato più volte come “disco del mese” ed inserito da molte webzines nella top 10 del 2015. Il 25 dicembre 2015 esce in forma digitale il singolo “The Legend of the White Tannenbaum”, che arriva a ricoprire il primo posto nella classifica di iTunes “Top Brani Metal” nel periodo natalizio. Attualmente la line-up degli Winterage è composta dal cantante Daniele Barbarossa, Gabriele Boschi al violino, Dario Gisotti alle tastiere, Riccardo Gisotti alla chitarra, Matteo Serlenga al basso e Luca Ghiglione alla batteria.



Gli Alogon sono una band progressive metal nata nel 2016 con l’intento di proporre un mix tra il progressive moderno e classico, declinato secondo le personali influenze stilistiche e musicali dei singoli componenti. All'attivo hanno un singolo, uscito da poco, denominato "The Fool", ascoltabile in streaming su YouTube, Spotify e presso tutti gli altri principali store digitali. A breve registreranno il loro secondo singolo, che precederà l’uscita del primo disco vero e proprio, attesa per il prossimo anno.