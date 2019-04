`Cambiar senso`, mercoledì al Museo dell´Accademia Ligustica

Genova - Mercoledì 10 aprile alle ore 18.30 continuano gli eventi al Museo dell'Accademia Ligustica con Cambiar senso, un nuovo format multidisciplinare per spiegare in 3 appuntamenti, attraverso l'Arte, la Musica, la Storia, la Letteratura, l'Architettura, la Filosofia e la degustazione, l'importanza di cambiare prospettiva.



L'appuntamento del prossimo mercoledì si ititolerà Per stupire e avrà, come gli altri appuntamenti del ciclo, Per capire e Per rinascere, l'obiettivo di decodificare il bello di guardare le cose da un altro punto di vista.



Sarà Carlo Martigli, scrittore per Mondadori di romanzi per adulti e ragazzi, a dare avvio alla prima serata stupendoci di quanto sia affascinante narrare l'arte e la storia da una altro punto di vista. Il testimone sarà poi ceduto a Antonio Lavarello, docente di architettura, che della propsettiva conosce i segreti e i suoi stupefacenti risvolti.



Infine una straordinaria declinazione in Musica del tema con la musica bluegrass di Martino Coppo, cantante, musicista e avvocato che quotidianamente ci sbalordisce nel cambiare prospettiva passando dalla giurisprudenza alla musica, dal tribunale alle tournée in tutto il mondo.