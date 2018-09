`Carte d´Arte`, martedì 16 ottobre la presentazione della nuova collana editoriale

Genova - Carte d’Arte. Studi e riscoperte di collezionismo a Genova è la nuova collana editoriale di libri d’arte, ideata e diretta da Anna Orlando, che martedì 16 ottobre alle ore 21 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale sarà presentata con Inkartesimo di Renato Tortarolo: uno spettacolo per raccontare come l’arte abbia la forza di fare rivivere la città di Genova e i suoi protagonisti del passato.



Il primo volume della collana (144 pagine a colori, 23x28 cm, brossura e cartonato, euro 30/40) prende avvio dallo studio a tutto tondo del dipinto La Sacra Famiglia con San Giovannino di Anton Van Dyck (Anversa 1599 – Londra 1641), oggi parte delle Collezioni d’arte di Banca Carige. La storia del capolavoro viene ricostruita grazie alla minuziosa ricerca scientifica condotta da un team di esperti portata in scena dallo spettacolo di Renato Tortarolo, che ne costituisce la costola emozionale.

Lo studio dei documenti d’archivio e lo splendore dell’opera hanno prodotto lo stupore di questo primo Inkartesimo.



Intorno alla Sacra Famiglia c’è un mondo da ricostruire per conoscere non solo la storia dell’arte ma anche la storia di Genova e delle famiglie che l’hanno abitata e l’hanno resa grande quando la città nel suo Secolo d’oro – da metà ‘500 a metà ‘600 – era l’indiscussa capitale economica e finanziaria d’Europa, quindi fulcro di uno speciale fervore culturale e artistico. Per ricomporre gesti, volontà, dolori e amori, viaggi e dimore, affari e drammi di tanti uomini e donne del passato, partendo da un solo oggetto seppure pregiato come la tela di Van Dyck, occorrono competenze diverse. Confluiscono in questo studio, infatti, il sapere di Andrea Lercari (archivista e studioso del patriziato genovese), Agnese Marengo (storico dell’arte e vice direttore della collana “Carte d’Arte”), Sara Rulli (storico dell’architettura) e Roberto Santamaria (archivista e storico dell’arte). La squadra di specialisti diretta da Anna Orlando, storico dell’arte di lungo corso dal ricco bagaglio di pubblicazioni scientifiche.