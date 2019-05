`Castello Experience`, dal 23 magio al 12 settembre

Genova - Ascoltare la vita e le avventure del Capitano D'Albertis, scoprire i segreti che cela il Castello, guardare assorti il tramonto immersi in un parco storico nel cuore della città. D'estate si può!



A partire dal 23 maggio e fino al 12 settembre 2019, per tutti i giovedì del mese, il Castello D'Albertis Museo delle Culture del Mondo aderisce all'iniziativa Musei aperti per le sere d'estate, per essere visitabile la sera.



Sarà una occasione unica per ammirare le bellezze del Castello al chiarore di luna. Il Museo delle Culture del Mondo sarà aperto dalle 13.00 alle 22.00, con un biglietto ridotto promozionale a 4,50 €, mentre dalle ore 10.00 alle 22.00 saranno aperti il parco e la caffetteria