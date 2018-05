`Chiese in musica`, il programma del week end

Genova - Prosegue, anche in occasione di Euroflora, la suggestione dei concerti di Chiese in musica. Sabato 5 e domenica 6 maggio torna l'appuntamento che unisce la magia della musica alla bellezza delle antiche chiese genovesi. I concerti, che spaziano dal classico, al barocco al gospel, sono a partecipazione gratuita.



In programma la partecipazione dell'orchestra del Conservatorio Paganini diretta dal maestro Cipriani. Golden Sponsor di questa edizione è Storti Strumenti Musicali, fornitore ufficiale del Teatro Carlo Felice, che si è reso disponibile per mobilitare gli strumenti per conto del Conservatorio Paganini e ha collaborato, d'intesa con lo stesso Teatro Carlo Felice, per la messa a disposizione gratuita di alcune sale prove ai musicisti.







«Genova è una città viva e vuole mostrarsi in tutte le sue eccellenze e bellezze – commenta l'assessore al Turismo, Paola Bordilli – tra queste c'è la grande tradizione musicale e "Chiese in musica", riscuotendo un grande successo di pubblico, è diventata un vero e proprio format turistico. In particolare in questo week end, nella zona di San Luca i turisti avranno l'occasione di visitare la Fondazione Spinola, aperta dalle 10 alle 19 in occasione di Euroflora, e ascoltare i concerti nella vicina Chiesa di San Luca e in quella di San Sisto».



«Questa manifestazione – continua Bordilli – cresce mese dopo mese grazie alla partecipazione di tante realtà musicali locali e grazie al contributo di aziende del panorama musicale genovese che prestano la loro attività in forma di sponsorizzazione. Da parte mia e dell'amministrazione comunale va un grande ringraziamento».